"Дождь" показал репортаж из Надвоиц

Журналист "Дождя" Илья Шепелин побывал в Карелии и снял репортаж о моногороде Надвоицы.

"Если бы не весенний снег, развалины города Надвоицы в Карелии вполне можно было бы выдать за солнечную Сирию. Эти места тоже знали времена получше. Теперь инфраструктура от некогда мощной промышленности представляет интерес разве что для будущих археологов. Надвоицы — один из многих российских моногородов. Это когда строится завод, а вокруг него создается целый город, обслуживающий предприятие и живущий ради него. А когда работа завода становится экономически невыгодной, смысл теряет существование и самого города, и людей в нем", - рассказывает журналист в сюжете.

Чтобы помочь Надвоицам, государство объявило карельский городок территорией опережающего развития и занялось возведением промпарка.

"Ежегодный бюджет Надвоиц меньше 20 млн рублей. А на этот парк было потрачено больше 200 миллионов, деньги освоили подрядные организации из других городов. Результат — заснеженный пустырь, с дорогой и электричеством. Асфальт укладывали поздней осенью прямо на снег, чтобы уложиться в сроки. На проекте стройки педантично замазана дата окончания стройки и исправлена на более позднюю", - отмечает "Дождь".