«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»

Сильный дождь идет в Карелию, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра «Столице на Онего», 9 июня в Карелию приедет дождь, который будет лить целые сутки.

«На 9 июня ждем дожди на целые сутки. Дожди будут умеренные, местами сильные, в отдельных районах с грозами», — сказала синоптик карельского Гидрометцентра.

Также, по информации Гидрометцентра, 9 июня помимо дождей придет в Карелию и прохлада.

«Температура постепенно будет снижаться, но не значительно, на 1-2 градуса. Например, 9 июня в Петрозаводске днем ожидается 17-19 градусов, а не 22, по районам Карелии — плюс 15… плюс 20», — сообщили в Гидрометцентре.

Но уже 10 июня дождь прекратится, ветер сменится на северо-западный, что, по словам синоптика, сохранит прохладную погоду на всей территории республики.