Дожди и грозы прогнозируют синоптики 5 августа в Карелии

О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, гроза.

Ветер западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.

Температура ночью составит +15, +17 градусов, днем +21, +23.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-западный, на юге западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночная температура составит +12,+17, по северным районам +8, +13, днем потеплеет до +19,+24, по северным районам +13,+18 градусов.