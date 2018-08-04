Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 04 Августа 2018

Дожди и грозы прогнозируют синоптики 5 августа в Карелии

По теме

На Карелию надвигается непогода
04.08.18 10:27
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 августа
04.08.18 07:05
Какой будет суббота в Карелии, рассказали синоптики
03.08.18 17:00
Все новости
Загрузка...

О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, гроза.

Ветер западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.

Температура ночью составит +15, +17 градусов, днем +21, +23.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-западный, на юге западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночная температура составит +12,+17, по северным районам +8, +13, днем потеплеет до +19,+24, по северным районам +13,+18 градусов.

По теме

На Карелию надвигается непогода
04.08.18 10:27
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 августа
04.08.18 07:05
Какой будет суббота в Карелии, рассказали синоптики
03.08.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 11
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 5
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»