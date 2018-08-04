Дожди и грозы прогнозируют синоптики 5 августа в Карелии

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О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 5 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, гроза.
Ветер западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.
Температура ночью составит +15, +17 градусов, днем +21, +23.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы.
Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-западный, на юге западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Ночная температура составит +12,+17, по северным районам +8, +13, днем потеплеет до +19,+24, по северным районам +13,+18 градусов.
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