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Дожди и холод: стало известно, какой сентябрь ожидает Карелию

Новости. Погода
09:59, 05 Сентября 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Гидрометцентр республики дал общий прогноз на сентябрь.

По прогнозу Гидрометцентра России, сентябрь в Карелии ожидается прохладным, до 1.5℃ ниже климатической нормы, и с избыточным количеством осадков, до 130% нормы. При этом 47% месячной нормы осадков в Петрозаводске выпало уже за первые два дня.

Предполагается, что в первой половине месяца погоду в республике будут определять атлантические циклоны. Температура будет невысокой — днем от +7℃ до +14℃, по ночам от +3℃ +8℃, при этом возможны заморозки с отрицательной температурой.

В середине месяца в Карелию придут антициклоны — осадков станет меньше, а температура повысится до +12, +17℃.

Однако третья декада месяца вновь может оказаться дождливой, а температура станет обычной для конца сентября.

В Гидрометцентре напомнили, что за всю историю наблюдений самая холодная температура, -6,7°С, наблюдалась в 1928 году, а самая теплая, +28,5°С — в 1934 году. За последние же 20 лет самыми холодными были сентябри 2008 и 2021 года, в остальных же случаях температура сентября превышала климатическую норму.

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