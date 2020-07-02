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Дожди и порывистый ветер прогнозируют на пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 02 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 3 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем – кратковременные дожди.

Ветер южных направлений умеренный, днем – порывистый.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер южных направлений умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +23 градусов.

 

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