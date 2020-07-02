Дожди и порывистый ветер прогнозируют на пятницу в Карелии

О погоде на 3 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем – кратковременные дожди.



Ветер южных направлений умеренный, днем – порывистый.



Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +23.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.



Ветер южных направлений умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +23 градусов.