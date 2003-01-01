Дожди и потепление до +9°С вернутся в Карелию 13 ноября

В республиканском гидрометцентре рассказали, как изменится погода в четверг.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 13 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная и дождливая погода.

Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит +3, +5°С, днём +4, +6°С. Атмосферное давление продолжит падать.

В большинстве районов республики пройдут дожди, на севере вечером выпадет мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами сильного. Столбики термометров ночью опустятся до +1, +6°С, днём воздух прогреется до +4, +9°С.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе жителей Карелии ждут резкие погодные изменения. К западным границам региона приблизится североатлантический циклон, который принесёт первые серьёзные снегопады. До конца рабочей недели сохранится умеренно холодная погода.