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Грозовые дожди накроют Карелию в понедельник

Новости. Погода
17:00, 15 Августа 2021
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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О погоде на 16 августа рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем потеплеет до +16, +21°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.

Ветер юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14°С, днем воздух прогреется до +17, +19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

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