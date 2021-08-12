Грозовые дожди накроют Карелию в понедельник

О погоде на 16 августа рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем потеплеет до +16, +21°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.

Ветер юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14°С, днем воздух прогреется до +17, +19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.