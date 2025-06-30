Дожди несут в Карелию тепло

Теплый фронт принес долгожданную летнюю погоду в республику.

Сегодня ночью, с 9 на 10 июля, на юге Карелии стало дождливо. Осадки пришли с юга, но они принесли с собой тепло, написали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Облачная и дождливая погода с температурой днём не выше +12, +15°С будет держаться на юге Карелии сегодня, 19 июля. В ентре и на севере будет сухо, там потеплеет до +15, +18°С.

Но циклон, который принес дождь, одновременно притянет и жаркую погоду. Как уточнили в паблике, жара начнет распространяться в Карелии с 11 числа.