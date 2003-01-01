Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

Начало недели, по прогнозу Гидрометцентра республики, окажется дождливым.
Облачно с прояснениями будет в Петрозаводске 18 августа. Пройдет небольшой дождь. Ветер задует западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +11, +13°С, днём +16, +18°С. Атмосферное давление будет расти.
Облачная с прояснениями погода также ожидается в районах Карелии. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер будет дуть северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°С, днём будет +15, +20°С.