Дожди приближаются к Петрозаводску с юго-запада

Синоптики предупредили об осадках, дожди приближаются к городу со стороны Пряжи.
В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» сообщили о скорых кратковременных дождях.
«С юго-запада к городу подходят кратковременные дожди», - говорится в сообщении паблика.
Отметим, по данным карельского ЦГМС 5 июля в Петрозаводске облачная с прояснениями пгода, ожидается кратковременный дождь. Ветер зюго-западный умеренный, днем порывистый.
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