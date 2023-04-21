Дожди приближаются к Петрозаводску с юго-запада

Синоптики предупредили об осадках, дожди приближаются к городу со стороны Пряжи.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» сообщили о скорых кратковременных дождях.



«С юго-запада к городу подходят кратковременные дожди», - говорится в сообщении паблика.



Отметим, по данным карельского ЦГМС 5 июля в Петрозаводске облачная с прояснениями пгода, ожидается кратковременный дождь. Ветер зюго-западный умеренный, днем порывистый.













