Дожди пройдут в воскресенье в Карелии

О погоде на 8 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, восьмого мая, в Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах со снегом, днем кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6°C, на севере -3, +2°C, днем +6,+11°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти.