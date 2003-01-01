Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября

Во вторник, 10 октября, в Петрозаводске и районах Карелии продолжается дождливая погода.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 10 октября, в Петрозаводске ожидается облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.
Температура воздуха ночью +5,+7°С, днём +9,+11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +4,+9°С, днём +7,+12°С.