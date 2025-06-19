Дождливо и прохладно будет в Карелии 26 июня

Прогноз погоды на четверг опубликовали в Гидрометцентре республики.

Облачно, днем с прояснениями будет в Петрозаводске 26 июня. Ночью пройдет сильный дождь, днем выпадут кратковременные дожди. Ветер задует северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, по южной половине местами сильные, днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью будет в районе +6, +11°С, днем до +11, +16°С.