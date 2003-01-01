Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

В Гидрометцентре республики сделали прогноз на воскресенье.
Облачно с прояснениями будет 21 сентября в Петрозаводске. Ночь пройдет без существенных осадков, днём выпадет небольшой дождь.
Ветер ночью будет дуть западный, днём юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +8,+10°С, днём +14,+16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Облачная с прояснениями погода ожидается в районах Карелии. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днём в большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер задует ночью северо-западный, западный, днём юго-западный, южный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью будет составлять +6,+11°С, на севере местами до +3°С, днём +11,+16°С.