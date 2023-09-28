ДПС Петрозаводска остановила водителя маршрутки за очень грубое нарушение

Шофер автобуса проехал перекресток на красный сигнал светофора.
Сотрудники Госавтоинспекции карельской столицы каждый день проверяют работу пассажирских автобусов.
Утром 2 октября на улице Красноармейской шофер ПАЗа №17 проскочил перекресток на красный сигнал.
Нарушителю 1964 года рождения придется оплатить штраф в размере одной тысячи рублей, сообщили в городской ГИБДД.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что одна поездка в пассажирском автобусе обошлась петрозаводчанке в 445 рублей.
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