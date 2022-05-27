Дорожный конфликт на Кукковке перерос в рукоприкладство.

Драка между водителями разгорелась на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дорожный конфликт на Кукковке перерос в рукоприкладство.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала дорожный конфликт в Петрозаводске. Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел на улице Лыжной в районе дома № 22а, возле перекрестка с улицами Ровио и Мончегорская сегодня. 28 мая, в 9.45 утра. На кадрах видно, что два автомобиля остановились перед светофором. Водитель одной из машин подошел к другой о чем-то разговаривать, но, видимо, мирно сделать это не получилось. Второй водитель вышел из автомобиля, и началась драка.

Схватка продолжалась около минуты, после чего участники конфликта сели в свои машины и покинули поле боя.

Ранее на трассе под Петрозаводском произошла серьезная авария с участием фуры и легкового автомобиля.