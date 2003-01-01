Драка с участием двух полицейских произошла возле бара в Костомукше

Правоохранители ввязались в драку вблизи одного из баров Костомукши.
9 ноября возле одного из «увеселительных заведений» Костомукши произошла драка с участием трёх мужчин, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии.
— Установлено, что двое участников конфликта — сотрудники ОМВД России по Костомукше, которые в момент инцидента не находились на службе. Сотрудники уволены со службы по отрицательным мотивам. Назначено проведение служебной проверки. Их действиям будет дана правовая оценка, — рассказали в ведомстве.
По информации одного из карельских телеграм-каналов, зачинщиками драки выступили сами полицейские. Оба имеют звание подполковника.
Отмечается, что после того, как на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пострадавший попытался уехать вместе с медиками, однако теперь уже бывшие правоохранители не дали ему этого сделать.
Ранее мы писали, что возле бара «До зари» в Петрозаводске произошла массовая драка с участием пьяных молодых людей.