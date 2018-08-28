Драка со случайными знакомыми обошлась петрозаводчанину в 14 тысяч рублей

В Петрозаводске общение со случайными знакомыми принесло местному жителю одни неприятности, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 27-летний петрозаводчанин, который сообщил о пропаже денег и мобильного телефона. Ущерб составил порядка 14 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, ночью петрозаводчанин проводил досуг в компании людей, с которыми познакомился на улице. После очередного посещения магазина у них возник конфликт, а затем и драка. После выяснения отношений случайные знакомые ушли, а потерпевший пришел домой и только там обнаружил пропажу.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Петрозаводске установили участников происшествия. Один из них, 27-летний ранее судимый петрозаводчанин, сознался, что увидел, как чужие телефон и деньги упали на землю, решил их забрать. Телефон был перепродан, а все деньги потрачены той же ночью.

Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.