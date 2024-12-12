«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце

На Солнце может произойти супервспышка мощнее миллиардов атомных бомб, сообщили ученые.

Солнечные супервспышки — явление столь же завораживающее, сколь и пугающее. Эти гигантские бури солнечных частиц, в тысячи раз более мощные, чем обычные вспышки, способны уничтожить наши спутники, вывести из строя системы связи и уничтожить серверы данных.

Долгое время ученые считали, что эти катастрофические события происходят крайне редко, лишь раз в несколько тысяч лет. Однако недавнее исследование показало, что наше Солнце может производить такие сверхпоглощения гораздо чаще, чем считалось ранее, возможно, даже раз в сто лет, пишет сайт «Новая наука».

Солнечное супервспышка — это гигантский взрыв, который происходит на поверхности Солнца и высвобождает гораздо большее количество энергии, чем обычные солнечные вспышки. В обычных условиях солнечные вспышки генерируют потоки частиц и радиации, которые могут нарушить спутниковую связь и вызвать перебои в электроснабжении на Земле. Однако при супервспышке волны радиации и выбросы корональной массы настолько интенсивны, что могут разрушить целые инфраструктуры.



В 1859 году событие Каррингтона, крупнейшая наблюдаемая солнечная буря, вызвала пожары на телеграфе и северное сияние за полюсами, вплоть до Карибского бассейна. Хотя это событие было драматичным, некоторые улики, такие как радиоуглеродные пики в древних древесных кольцах, указывают на то, что в прошлом происходили гораздо более мощные извержения. Если бы они дошли до Земли, эти супервспышки могли бы иметь катастрофические последствия для наших современных технологий.



Недавнее исследование перевернуло мнение ученых. Исследователи использовали данные, собранные космическим телескопом НАСА «Кеплер» в период с 2009 по 2013 год, для наблюдения за более чем 56 000 звезд, похожих на наше Солнце. Их анализ показал, что супервспышки не только происходят, но и случаются гораздо чаще, чем считалось ранее. На самом деле, на такой звезде, как наша, супервспышки могут происходить примерно раз в столетие.



Увеличение частоты солнечных супервспышек вызывает серьезные опасения. Если наше Солнце действительно способно создавать такие бури с регулярной периодичностью, это может иметь драматические последствия для Земли. Например, выброшенные солнечные частицы могут серьезно нарушить работу наших систем спутниковой связи и навигации, а также электросетей. Такие мощные явления также могут подорвать современные технологии в гораздо большей степени, чем мы себе представляем, вызвав массовые отключения электроэнергии и повредив чувствительную инфраструктуру. Исследователи также отмечают, что последствия этих супервспышек не ограничиваются технологиями. Испускаемое излучение может повлиять на магнитосферу Земли, что может изменить нашу атмосферу и усложнить жизнь на Земле.

Исследователи рекомендуют вести более обширные наблюдения. Лучшее понимание циклов солнечной активности позволило бы более точно предсказывать, когда может произойти суперизвержение. С этой целью Европейское космическое агентство планирует запустить в 2031 году зонд Vigil, который будет заниматься изучением солнечных ветров и супервспышек, отмечает источник.