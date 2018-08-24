Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:27, 24 Августа 2018

Древлянка-8 проведет экскурсию по готовым квартирам

По теме

Доходы от налога на имущество физлиц в Карелии выросли в 2 раза
24.08.18 10:56
Темпы роста торговли промтоварами в Карелии выросли в 10 раз
24.08.18 09:56
Финны давно ушли с территории Карелии, а их сооружения до сих пор работают
23.08.18 16:40
Все новости
Загрузка...

В микрорайоне вновь пройдет День открытых дверей.

Казалось, совсем недавно в городе прогремела новость о начале строительства уникального экологического микрорайона, проект которого разработали финские архитекторы. Еще больший ажиотаж вызвало строительство собственной водонасосной станции и скважин. Прошло уже несколько лет, построены 16 из 17 запланированных домов, водонасосная станция вовсю работает и снабжает квартиры артезианской водой. Благоустроены придомовые территории, установлены детские площадки, протоптаны прогулочные дорожки, а оборудование и покрытие современного спортивного комплекса было много раз проверено городскими событиями, праздниками и соревнованиями.

На Древлянке-8 живет своей здоровой жизнью больше 2000 семей. Для многих это - первое собственное жилье, которое они приобрели на свои средства или с помощью ипотечной программы. Компания “Чистый город” работает со многими банками, для покупателей есть различные варианты приобретения жилья. Узнать подробнее об этом вы можете в субботу, 25 августа, на Дне открытых дверей. Специалисты сделают для вас индивидуальные расчеты, исходя из вашей ситуации. Кроме того, желающие смогут посетить готовые квартиры, посмотреть планировки и увидеть ход строительства последних домов. Кстати, к бронированию доступны всего 90 квартир!

Приходите на День открытых дверей на Древлянке-8. Почувствуйте себя, как дома! 

25 августа с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Чистая, д. 5

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробности на сайте.

На правах рекламы

По теме

Доходы от налога на имущество физлиц в Карелии выросли в 2 раза
24.08.18 10:56
Темпы роста торговли промтоварами в Карелии выросли в 10 раз
24.08.18 09:56
Финны давно ушли с территории Карелии, а их сооружения до сих пор работают
23.08.18 16:40
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
17.08.2018, 13:37
Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска
18.08.2018, 09:29
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»