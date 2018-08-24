Древлянка-8 проведет экскурсию по готовым квартирам

В микрорайоне вновь пройдет День открытых дверей.

Казалось, совсем недавно в городе прогремела новость о начале строительства уникального экологического микрорайона, проект которого разработали финские архитекторы. Еще больший ажиотаж вызвало строительство собственной водонасосной станции и скважин. Прошло уже несколько лет, построены 16 из 17 запланированных домов, водонасосная станция вовсю работает и снабжает квартиры артезианской водой. Благоустроены придомовые территории, установлены детские площадки, протоптаны прогулочные дорожки, а оборудование и покрытие современного спортивного комплекса было много раз проверено городскими событиями, праздниками и соревнованиями.

На Древлянке-8 живет своей здоровой жизнью больше 2000 семей. Для многих это - первое собственное жилье, которое они приобрели на свои средства или с помощью ипотечной программы. Компания “Чистый город” работает со многими банками, для покупателей есть различные варианты приобретения жилья. Узнать подробнее об этом вы можете в субботу, 25 августа, на Дне открытых дверей. Специалисты сделают для вас индивидуальные расчеты, исходя из вашей ситуации. Кроме того, желающие смогут посетить готовые квартиры, посмотреть планировки и увидеть ход строительства последних домов. Кстати, к бронированию доступны всего 90 квартир!

Приходите на День открытых дверей на Древлянке-8. Почувствуйте себя, как дома!

25 августа с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Чистая, д. 5

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробности на сайте.

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