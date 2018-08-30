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Новости. Экономика
11:05, 30 Августа 2018

Древлянка-8 ждет гостей в День знаний

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Компания “Чистый город” проведет День открытых дверей в эко-районе.

Если вы в поисках идеального жилья для себя или своей семьи, если вам важны экологическая составляющая вашего района, качество строительства и невысокая цена, то жилой комплекс Древлянка-8 - именно то, что вам нужно.

Этот микрорайон завоевал любовь и уважение тысяч семей. Прекрасное расположение вблизи леса и реки, уютные квартиры в европейском стиле, открытые застекленные балконы, “зеленая” большая придомовая территория, тренажерные и детские площадки, обилие парковочных мест. И это только небольшая часть преимуществ района! Кстати, немаловажным фактором является и наличие собственной управляющей компании “Новый порядок”, офис которой расположен на главной улице эко-района. Все вопросы решаются оперативно. В организации есть своя уборочная техника, поэтому все дороги и дорожки всегда почищены, а мусор убран.

И для петрозаводчан и гостей города есть хорошие новости! 1 сентября Древлянка-8 снова организует День открытых дверей. 
Это мероприятие пользуется большой популярностью среди будущих жильцов района. Для них это отличная возможность прогуляться по территории, посмотреть готовые квартиры вместе с представителями компании-застройщика. Можно самим посмотреть на внешнюю и внутреннюю составляющие квартир, узнать все нюансы. При желании  специалисты офиса продаж не только расскажут о способах приобретения жилья, но и рассчитают взносы и платежи, учитывая текущие акции и скидки.

Сейчас передаются ключи от 15 дома, в декабре - от 17 дома, и наконец, в первом квартале 2019 года, сдается последний дом в микрорайоне. В продаже осталось меньше 80 квартир. Успейте забронировать свою!

Присоединяйтесь к жителям Древлянки-8. 

Приходите 1 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Чистая, д. 5
Для участия в Дне открытых дверей нужно записаться по телефону 67-20-99.

Подробности на сайте neo-city.ru.

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