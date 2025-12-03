Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете цикла «Мамины сказки»

Платформа «Дзен» представила документальный проект «Мамины сказки», посвящённый культуре и традициям народов России. Участие в нём приняла керамистка из Карелии Марийка Экало, которая рассказала о влиянии фольклора на воспитание и духовное развитие детей.

Ко Дню матери контентная платформа «Дзен» представила новый документальный цикл «Мамины сказки», посвящённый истории, культуре и традициям народов России.

Жительницы пяти республик — Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Якутии и Карелии — рассказали о том, как фольклор помогает воспитывать детей и прививать им любовь к малой родине. Участие в проекте приняли представительницы творческих профессий, увлекающиеся литературой, музыкой, изобразительным искусством и ремёслами.

Проводником в мир эпоса «Калевала» стала керамистка Марийка Экало, которая поделилась своим мнением о влиянии древних рун на духовное развитие её сыновей.

— Я очень люблю сказки, очень люблю читать их детям. Если я хочу, чтобы мои дети были именно моими детьми, знали мой мир, я не буду включать им фильмы, мультики не из моего мира. Я хочу, чтобы у них были мои смыслы, и я читаю то, что мне самой нравится. (…) Сказки — это какая-то сублимированная философия людей, которые выросли на этой территории, жили здесь, всё впитывали и передавали. (…) А в «Калевале» вообще очень богатый образный ряд, очень много философских тем, — поделилась она с создателями проекта.

В разговоре со «Столицей на Онего» Марийка отметила, что «сказки прочно вписаны в нашу жизнь, даже если мы не хотим этого замечать». Интересно, что серия, героиней которой стала наша собеседница, представляет собой именно переплетение личной истории и эпических сюжетов, рассказанных карельскими сказительницами.

Документальный мини-фильм о рунах «Калевалы» уже сейчас можно посмотреть на канале «Культура.РФ». Там же пользователям предлагают ознакомиться с текстовыми вариантами сказок, собранных в онлайн-книге.