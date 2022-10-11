Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Пропавшая без вести жительница Петрозаводска ушла из дома в одной футболке
06.12.2022 11:59

«Дрянь» окрасила Онежское озеро в центре Петрозаводска в коричневый цвет (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 07 Декабря 2022
фото: Игорь Подгорный/ВК

Новости партнеров

Около жилого комплекса «Аквамарин» на улице Ленинградской из ливневой канализации в Онежское озеро стекает грязная вода.

В ЕДДС Петрозаводска 6 декабря поступило сообщение о том, у дома №2 на переулке Озерный, около жилого комплекса «Аквамарин» в створе улицы Ленинградской, из ливневой канализации в Онежское озеро стекает вода желтого цвета.

Днем ранее на «дрянь», которая течет в Онежское озеро, обратил внимание петрозаводский фотограф Игорь Подгорный. Он запечатлел грязное пятно площадью 200-300 квадратных метров около жилого комплекса «Аквамарин».

«В Онежское озеро в очередной раз течет какая-то дрянь (цветом и запахом напоминает канализацию)», - написал Подгорный на своей странице в соцсети, опубликовав фото бедствия.

Фотограф выразил надежду, что городская администрация и ЕДДС Петрозаводска разберутся, что и откуда сливается в Онего.

По информации ЕДДС Петрозаводска, "ПКС - Водоканал" проверил данный сигнал: утечки канализации в ливневку нет.

«"ПКС - Водоканал" произвел анализ воды: PH - 7,55, Хлор - 27, щелочь - 3, амиак - 0,4, цветность - 20, остаточного хлора нет, похоже, что это подземные воды. По информации АО "ПКС-Водоканал", вопросами излива воды из ливневки занимается Росприроднадзор. Находящаяся рядом канализационная насосная станция, работает в нормальном режиме», - говорится в сообщении Единой диспетчерской службы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
30.11.2022, 07:00
Налоговики проверят предприятие в Карелии, где работает один человек и приносит многомиллионную выручку
03.12.2022, 20:30
Эксперты рассказали, что ждет российскую валюту в декабре
30.11.2022, 08:20
В райцентре Карелии простятся с 26-летней девушкой, погибшей в страшном ДТП с автобусом
04.12.2022, 08:30
Волна гриппа накрыла Карелию – болеют дети

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.