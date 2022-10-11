«Дрянь» окрасила Онежское озеро в центре Петрозаводска в коричневый цвет (ФОТО)

Около жилого комплекса «Аквамарин» на улице Ленинградской из ливневой канализации в Онежское озеро стекает грязная вода.

В ЕДДС Петрозаводска 6 декабря поступило сообщение о том, у дома №2 на переулке Озерный, около жилого комплекса «Аквамарин» в створе улицы Ленинградской, из ливневой канализации в Онежское озеро стекает вода желтого цвета.

Днем ранее на «дрянь», которая течет в Онежское озеро, обратил внимание петрозаводский фотограф Игорь Подгорный. Он запечатлел грязное пятно площадью 200-300 квадратных метров около жилого комплекса «Аквамарин».

«В Онежское озеро в очередной раз течет какая-то дрянь (цветом и запахом напоминает канализацию)», - написал Подгорный на своей странице в соцсети, опубликовав фото бедствия.

Фотограф выразил надежду, что городская администрация и ЕДДС Петрозаводска разберутся, что и откуда сливается в Онего.

По информации ЕДДС Петрозаводска, "ПКС - Водоканал" проверил данный сигнал: утечки канализации в ливневку нет.

«"ПКС - Водоканал" произвел анализ воды: PH - 7,55, Хлор - 27, щелочь - 3, амиак - 0,4, цветность - 20, остаточного хлора нет, похоже, что это подземные воды. По информации АО "ПКС-Водоканал", вопросами излива воды из ливневки занимается Росприроднадзор. Находящаяся рядом канализационная насосная станция, работает в нормальном режиме», - говорится в сообщении Единой диспетчерской службы.