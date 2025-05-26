Дровяные сараи тушили в Пудожском районе

Площадь возгорания составила 48 кв.м.

Пожар произошел на улице Стеклянская в поселке Шальский накануне, 2 июня, в 21:38, рассказали в Госкомитете по безопасности Карелии.

«По прибытию пожарных на место местные жители локализовали пожар при помощи мотопомпы, установив её на р. Водла.

Пожар ликвидирован в 01.10», — говорится в сообщении ведомства.



Пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.