«Друг» в мессенджере оказался мошенником: костомукшанин лишился нескольких тысяч рублей

В Костомукше 50-летний мужчина перевел 14 300 рублей мошенникам, которые через взломанный аккаунт его знакомого попросили денег в мессенджере.
Житель Костомукши перевел злоумышленникам 14 300 рублей после получения поддельного сообщения в мессенджере. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Инцидент произошел в сентябре. 50-летний мужчина получил сообщение от взломанного аккаунта своего коллеги с просьбой одолжить денег. Потерпевший, ранее неоднократно помогавший знакомому, перевел указанную сумму на счет мошенников.
Подозрения у костомукшанина возникли, когда от имени коллеги последовала просьба о новом переводе. Мужчина связался с другом по телефону и выяснил, что его аккаунт был взломан. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.