Друзья Долиной сообщили о её расставании с молодым любовником

Друзья Ларисы Долиной рассказали о разрыве певицы с гражданским мужем Ильёй Спицыным.

"Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения", — рассказал второй муж Долиной Виктор Митязов.

По словам Митязова, у Спицына есть другая женщина, родившая ему ребёнка. Певица приняла этот факт и смирилась. Тем не менее друг Долиной считает, что у неё ещё остались чувства к Спицыну.

Актёр Станислав Садальский подтвердил информацию о разрыве отношений певицы со своим партнёром, а также сообщил, что пара официально не регистрировала брак.

Несмотря на то что 49-летний мужчина моложе певицы на 13 лет, они смогли построить долгосрочные отношения, сообщает "Комсомольская правда".