Друзья Долиной сообщили о её расставании с молодым любовником

По теме
Загрузка...
Друзья Ларисы Долиной рассказали о разрыве певицы с гражданским мужем Ильёй Спицыным.
"Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения", — рассказал второй муж Долиной Виктор Митязов.
По словам Митязова, у Спицына есть другая женщина, родившая ему ребёнка. Певица приняла этот факт и смирилась. Тем не менее друг Долиной считает, что у неё ещё остались чувства к Спицыну.
Актёр Станислав Садальский подтвердил информацию о разрыве отношений певицы со своим партнёром, а также сообщил, что пара официально не регистрировала брак.
Несмотря на то что 49-летний мужчина моложе певицы на 13 лет, они смогли построить долгосрочные отношения, сообщает "Комсомольская правда".
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
05.08.2018, 08:40
07.08.2018, 15:05
01.08.2018, 13:03
01.08.2018, 14:27
Аналитика
07.08.2018 13:09
Тема недели
Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода "Русала" – градообразующего предприятия поселка Надвоицы - стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
Сегодня 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
06.08.2018 10:58
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии