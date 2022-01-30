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Друзья-рецидивисты пытались вынести в карманах дорогой коньяк из гипермаркета в Петрозаводске

Новости. Криминал
15:41, 31 Января 2022
фото: © Рixabay

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В столице Карелии двое мужчин попались на кассе с двумя бутылками коньяка и стали фигурантами уголовного дела о грабеже.

В полицию обратился представитель одного из гипермаркетов города. Он сообщил, что неизвестные предприняли попытку открыто украсть товары из торгового зала, сообщили в МВД Карелии. 

Так, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое посетителей прошли в отдел с алкогольной продукцией, взяли с витрины по бутылке коньяка общей стоимостью 1 300 рублей, спрятали их в карманы курток и направились в сторону выхода. Однако возле кассовой зоны их остановили сотрудники магазина, которые в дальнейшем и вызвали на место происшествия полицейских.

Прибывшие в гипермаркет сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых. Ими оказались ранее судимые петрозаводчане 20 и 36 лет, которые не впервые вместе пошли на «дело».

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания.

Ранее сообщалось, в Карелии рецидивист унес из магазина 5 сигар почти за 7 тысяч рублей.

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-31 15:59:38
Друзья рецидивисты :) Статистика показывает, что в ходе совместного распития спиртных напитков....
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