Друзья-рецидивисты пытались вынести в карманах дорогой коньяк из гипермаркета в Петрозаводске

В столице Карелии двое мужчин попались на кассе с двумя бутылками коньяка и стали фигурантами уголовного дела о грабеже.

В полицию обратился представитель одного из гипермаркетов города. Он сообщил, что неизвестные предприняли попытку открыто украсть товары из торгового зала, сообщили в МВД Карелии.

Так, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое посетителей прошли в отдел с алкогольной продукцией, взяли с витрины по бутылке коньяка общей стоимостью 1 300 рублей, спрятали их в карманы курток и направились в сторону выхода. Однако возле кассовой зоны их остановили сотрудники магазина, которые в дальнейшем и вызвали на место происшествия полицейских.

Прибывшие в гипермаркет сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых. Ими оказались ранее судимые петрозаводчане 20 и 36 лет, которые не впервые вместе пошли на «дело».

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания.

Ранее сообщалось, в Карелии рецидивист унес из магазина 5 сигар почти за 7 тысяч рублей.