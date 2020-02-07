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Друзья создали в соцсети группу в память о рабочем из Карелии, погибшем при обрушении СКК "Петербургский"

Новости. Общество
17:12, 08 Февраля 2020
фото: коллаж: © www.fontanka.ru/ © "Столица на Онего"
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Молодой сварщик-монтажник Матвей из села Деревянное погиб при обрушении СКК "Петербургский".

Группа называется "Матвейка 31.01.2020- СКК".

Организаторы группы публикуют в ней информацию СМИ о гибели Матвея. Участники делятся своими чувствами и переживаниями в связи с трагическими событиями.

Сослуживцы Матвея, морские пехотинцы, сообщают, что собираются приехать к родителям погибшего и оказать помощь, так как семья потеряла кормильца.

Напомним, в Санкт-Петербурге 31 января при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, 8. Под завалами комплекса погиб 29-летний сварщик Матвей из села Деревянное в Карелии.

Страшное видео, как рушится спортивно-концертный комплекс транслировали на всю страну. Родители увидели гибель своего сына практически в прямом эфире.

Родители Матвея рассказали, как прожили пять дней с момента потери сына до его похорон, которые состоялись 5 февраля.

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