Друзья создали в соцсети группу в память о рабочем из Карелии, погибшем при обрушении СКК "Петербургский"

Молодой сварщик-монтажник Матвей из села Деревянное погиб при обрушении СКК "Петербургский".
Группа называется "Матвейка 31.01.2020- СКК".
Организаторы группы публикуют в ней информацию СМИ о гибели Матвея. Участники делятся своими чувствами и переживаниями в связи с трагическими событиями.
Сослуживцы Матвея, морские пехотинцы, сообщают, что собираются приехать к родителям погибшего и оказать помощь, так как семья потеряла кормильца.
Напомним, в Санкт-Петербурге 31 января при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, 8. Под завалами комплекса погиб 29-летний сварщик Матвей из села Деревянное в Карелии.
Страшное видео, как рушится спортивно-концертный комплекс транслировали на всю страну. Родители увидели гибель своего сына практически в прямом эфире.
Родители Матвея рассказали, как прожили пять дней с момента потери сына до его похорон, которые состоялись 5 февраля.
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