Авария с участием трех авто произошла на выезде из Петрозаводска

Утром на Суоярвском шоссе три машины попали в ДТП, один автомобиль лежит в кювете.
О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Очевидцы сняли на видео последствия ДТП и выложили в сеть.
Авария произошла в понедельник, 13 ноября, в 9.05, на Суоярвском шоссе, сообщили автомобилисты.
Судя по видео, в кювете лежит одно авто. На обочине стоят две машины. Третье авто развернуло на полосе движения. Видимо, водителю пришлось быстро реагировать на маневр резко остановившейся впереди идущей машины.
«Аккуратнее на дорогах», — предупредили в паблике.
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