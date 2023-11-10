Авария с участием трех авто произошла на выезде из Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Утром на Суоярвском шоссе три машины попали в ДТП, один автомобиль лежит в кювете.

О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП и выложили в сеть.

Авария произошла в понедельник, 13 ноября, в 9.05, на Суоярвском шоссе, сообщили автомобилисты.

Судя по видео, в кювете лежит одно авто. На обочине стоят две машины. Третье авто развернуло на полосе движения. Видимо, водителю пришлось быстро реагировать на маневр резко остановившейся впереди идущей машины.

«Аккуратнее на дорогах», — предупредили в паблике.