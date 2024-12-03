Пострадавшего в ДТП спасатели Карелии достали из перевернувшегося автомобиля

Дорожная авария произошла накануне в Пряжинском районе.

О дорожном происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

ДТП произошло вечером во вторник, 3 декабря, в 20.52 на 86 километре автодороги «Петрозаводск — Суоярви». Там автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

На месте аварии работали 3 человека личного состава ПЧ-70 поселка Эссойла, а также бригада скорой помощи.

Спасатели, осмотрев место ДТП, отключили аккумулятор, потом транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи.