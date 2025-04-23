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Легковушка устроилась на газоне после неудачного поворота в расширенном центре Петрозаводска

Новости. Дорожная хроника
09:30, 26 Апреля 2025
фото: © ДТП в Петрозаводске и Карелии / ВК

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Дорожный инцидент произошел ночью на Первомайском проспекте в карельской столице.

О дорожном происшествии рассказали в паблике «ДТП в Петрозаводске и Карелии».

ДТП произошло ночью в субботу, 26 апреля, в 02.11 на Первомайском проспекте у памятника воинам-освободителям, где на высоком бетонном постаменте установлен боевой танк Т‑34.

Момент аварии зафиксировала камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, легковой автомобиль стоял на перекрестке на улице Шотмана. После того, как загорелся разрешающий движение сигнал светофора, легковушка, намереваясь повернуть на Первомайский, не вошла в поворот и съехала на газон.

«Пьяный или нет за рулем.?» — написали в сети.

Через семь минут после происшествия приехали две машины ДПС и машина ППС, уточнили очевидцы. 

Обстоятельства аварии выясняются.

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