ДТП из восьми машин перекрыло федеральную трассу в соседнем с Карелией регионе

В пятницу, 10 февраля, на автодороге А-121 «Сортавала» произошло массовое ДТП с участием трех грузовиков.

В пятницу, 10 февраля, в 13.30 на 11 километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала» (Всеволожский район Ленобласти) не поделили дорогу сразу восемь автомобилей.

В 13:30 на 11 километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», в районе Скотного, столкнулись три грузовых и пять легковых автомобилей, ехавших в попутном направлении сообщает «Фонтанка». Движение по трассе в сторону Петербурга было перекрыто.



Люди в аварии не пострадали. Причины произошедшего устанавливает ГИБДД. Дорогу чистили от рассыпавшегося груза из фур.



