ДТП из восьми машин перекрыло федеральную трассу в соседнем с Карелией регионе

В пятницу, 10 февраля, на автодороге А-121 «Сортавала» произошло массовое ДТП с участием трех грузовиков.
В пятницу, 10 февраля, в 13.30 на 11 километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала» (Всеволожский район Ленобласти) не поделили дорогу сразу восемь автомобилей.
В 13:30 на 11 километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», в районе Скотного, столкнулись три грузовых и пять легковых автомобилей, ехавших в попутном направлении сообщает «Фонтанка». Движение по трассе в сторону Петербурга было перекрыто.
Люди в аварии не пострадали. Причины произошедшего устанавливает ГИБДД. Дорогу чистили от рассыпавшегося груза из фур.
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