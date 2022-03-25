ДТП с двумя погибшими в Карелии произошло из-за выезда на встречную полосу

ГИБДД установила обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе «Кола» в Карелии.

В Олнецком районе рядом с поселком Торосозеро столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и фура MAN.

По предварительным данным, водитель Hyundai, 40-летняя женщина, «допустила выезд транспортного средства на полосу встречного движения», говорится в сообщении ГИБДД.

В результате столкновения с грузовиком погибла водитель легковушки и ее 46-летний пассажир.