ДТП с двумя погибшими в Карелии произошло из-за выезда на встречную полосу

ГИБДД установила обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе «Кола» в Карелии.
В Олнецком районе рядом с поселком Торосозеро столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и фура MAN.
По предварительным данным, водитель Hyundai, 40-летняя женщина, «допустила выезд транспортного средства на полосу встречного движения», говорится в сообщении ГИБДД.
В результате столкновения с грузовиком погибла водитель легковушки и ее 46-летний пассажир.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание