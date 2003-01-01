ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Петрозаводска

Пассажирский автобус №18 столкнулся с автомобилем на перекрестке улиц Кирова и Свердлова.
Авария случилась сегодня, 24 октября, в 12:46. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.
Видно, что автомобиль хотел развернуться, но его маневра не заметил водитель автобуса, который ехал по улице Кирова. Об аварии рассказали в паблике «Городской транспорт» в телеграм-канале предприятия. Именно оно обслуживает городской маршрут № 18.
— В настоящее время наши специалисты работают, чтобы устранить последствия инцидента и восстановить движение как можно скорее. Мы приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание, — говорится в сообщении.
В аварии никто не пострадал, сообщили на предприятии. Обстоятельсва ДТП уточняются.