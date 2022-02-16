ДТП с участием лесовоза произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

На трассе «Кола» опрокинулся лесовоз, с препятствием столкнулись два автомобиля.

Сегодня, 18 февраля, в 07 часов 18 минут на пульт службы спасения поступило сообщение об аварии на трассе «Кола». Об этом информируют олонецкие спасатели в соцсети.

Сообщается, что на 341 км. автодороги Р-21 «Кола» занесло лесовоз, после чего он опрокинулся. По дороге рассыпались лесоматериалы. Также произошло столкновение 2-х легковых автомобилей с препятствием.

На место выезжали спасатели из Олонца и Пряжи. В ДТП погибших нет, травмирован 1 человек.