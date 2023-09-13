Фуру «заломило» после того, как она снесла стойку дорожных знаков на кольце в Петрозаводске

ДТП с участием тягача с полуприцепом попало на камеру видеонаблюдения.

Дорожная авария произошла в Петрозаводске на Куковском кольце в пятницу, 15 сентября, в 12.16. Об этом рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов на перекрёстке с круговым движением.