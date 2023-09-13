Фуру «заломило» после того, как она снесла стойку дорожных знаков на кольце в Петрозаводске

ДТП с участием тягача с полуприцепом попало на камеру видеонаблюдения.
Дорожная авария произошла в Петрозаводске на Куковском кольце в пятницу, 15 сентября, в 12.16. Об этом рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов на перекрёстке с круговым движением.
Как написали в паблике, автопоезд съезжал с перекрёстка с круговым движением на Карельский проспект в сторону Древлянки.
Судя по видео, при совершении правого поворота водитель не справился с управлением, тягач выехал влево на разделительный газон в районе пешеходного перехода и сбил стойку дорожных знаков, которая упала на проезжую часть встречного движения. Полуприцеп «заломило».
К счастью, на пешеходном переходе в момент ДТП не было пешеходов.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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