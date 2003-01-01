Дуэт «Корела» из Санкт-Петербурга выступит на юбилее Лахденпохского района

Исполнители представят программу «Музыка северного ветра».
30 августа Лахденпохский район отметит 55-летие. Поздравить жителей приедут музыканты из Санкт-Петербурга — Илья Доброхотов и Сергей Карпов. Их дуэт «Корела» восстанавливает и популяризирует фольклор народов Скандинавии, Балтики и Русского Севера.
Выступление дуэта организовал Краеведческий зал Межпоселенческой библиотеки.
«Библиотека старается знакомить жителей и гостей района со всем многообразием и богатством традиций и народной культуры не только нашего края, но и Северо-Запада России. Ко Дню района у нас в краеведческом зале открылись две выставки. Экспозиция „Мы листочки одного дерева“ показывает родство языковой финно-угорской группы через костюм. А на выставке „Белая нить России“ представлены работы наших юных талантов из студии „Кружевоплетение на коклюшках“ из Петрозаводска. И, конечно, прекрасным подарком к юбилею района станет выступление дуэта „Корела“. Слушатели смогут прочувствовать, как с давних пор коренные народы Севера пытались через наигрыши, инструменты, пение воспроизвести музыку природы: рокот волн, голос лесных птиц, шум ветра», — рассказала директор Межпоселенческой библиотеки Лахденпохского района Оксана Сивицкая.
Выступление дуэта «Корела» начнется в центральном городском сквере в 14.00.
Добавим, что в День района жителей и гостей Лахденпохья ждет много других праздничных мероприятий. Среди них — концерт местных творческих коллективов и выступление мужского вокального ансамбля «Петроглиф» из Петрозаводска.
Подробнее о программе можно узнать в группе администрации Лахденпохского района во «ВКонтакте».