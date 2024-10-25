Дуэт танцоров из Петрозаводска занял первое место на крупнейших международных соревнованиях

Первое место на международных соревнованиях у дуэта танцевального клуба «Ритм».

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships. На паркет вышли более 1000 уникальных дуэтов из 16 стран мира и 80 субъектов России.



«Среди участников и новый карельский дуэт танцевального клуба "Ритм" - Роман Куров и Софья Иванова. Ребята отлично выступили и по итогу завоевали 1 место в Европейской программе соревнований! Поздравляем! Так держать!», - отметили в госпаблике «Спорт - норма жизни Карелия».