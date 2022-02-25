Дума расширяет в первом чтении доступ прокуратуры к персональным данным

Предлагается наделить ее правом проводить обработку таких данных, в том числе полученных при сборе статистики о состоянии преступности.

Госдума в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций. Об этом информирует ТАСС.

Закон сегодня позволяет органам прокуратуры получать и обрабатывать персональные данные в связи с осуществлением ими прокурорского надзора. Предлагается наделить прокуратуру правом проводить обработку таких данных, полученных и при осуществлении других полномочий и функций, в том числе при сборе статистики о состоянии преступности.