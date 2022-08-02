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«Дунькино счастье» ждет зрителей Театра драмы Карелии в сентябре

Новости. Культура
18:20, 10 Августа 2022
фото: © Russia.trave

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Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» объявил сентябрь месяцем премьер.

В первый осенний месяц «ТМ» предлагает своим зрителям девять показов трех премьерных спектаклей, выпущенных в этом году: «Вся наша маленькая жизнь» Бориса Цейтлина, «Фото на развалинах» Артема Галушина и «Дунькино счастье» Искандера Сакаева. Последний спектакль публика увидит впервые, рассказали в театре.

«Поскольку касса театра откроется лишь в конце августа, мы готовы порадовать тех зрителей, кто готов забронировать билеты до начала сезона! Все, кто забронирует билеты на сентябрьские спектакли, получит десятипроцентную скидку на любой спектакль сентября 2022 года! Это предложение распространяется буквально на все спектакли, кроме трех вышеназванных премьер. Забронировать билеты можно по телефону +7911 400 00 53», — пишут в паблике «ТМ».

Акция действительна до 1 сентября.

Ранее сообщалось, Малый театр привезет в Петрозаводск «Женитьбу» и «Пиковую даму».

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