Душителя молодой девушки из Петрозаводска заключили под стражу на два месяца

Суд избрал меру пресечения мужчине, задушившему девушку во время интимной близости.

39-летний житель Петрозаводска, задушивший 22-летнюю девушку во время интимной близости, будет заключён под стражу до 21 февраля 2026 года. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Карелии.

— С. предъявлено обвинение в том, что в ночь на 22 декабря 2025 г. в г. Петрозаводске он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил знакомой тупую травму шеи с развитием механической асфиксии, в результате чего наступила смерть потерпевшей на месте преступления, — рассказали там.

Напомним, обвиняемый познакомился с погибшей на домашней вечеринке. Между ними возникла взаимная симпатия. Когда все остальные гости, изрядно выпив, уснули, пара решила уединиться в закрытой комнате.

Неожиданно во время полового контакта девушка потеряла сознание. Мужчина, испугавшись, разбудил присутствующих, компания вызвала скорую помощь. Медики почти час пытались реанимировать бездыханную девушку, но спасти её так и не удалось.