Два «американца» разбились на улице Репникова в Петрозаводске

Жесткая авария произошла в районе Ключевая в карельской столице.

Об аварии, произошедшей в 21.00 вечера 24 июня в районе дома № 23 по улице Репникова, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Там 51- летний водитель автомобиля Ford Mondeo при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество другому автомобилю Ford Mondeo, который ехал по главной дороге. Две машины американской марки столкнулись, получив механические повреждения.

В результате аварии травмирована оказалась 46-летняя пассажир одного из автомобилей.