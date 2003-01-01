РЕКЛАМА
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода

00:15

Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA

23:50

Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии

22:55

В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым

20:31

Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

19:28

Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

18:17

Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

16:37

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01
Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA
25 января, 23:50 Спорт
В Федерации футбола республики рассказали, кто из экспертов вошел в список судей на международных матчах в 2026 году.

фото: © Федерация футбола Карелии

Два представителя Карелии — ассистент судьи Рустам Мухтаров и видеоарбитр Артур Федоров — вошли в список судей FIFA (фр. Fédération internationale de football association — прим. ред.) на 2026 год, сообщили в Федерации футбола республики со ссылкой на судейский комитет FIFA.

— Мухтаров — ассистент судьи ФИФА с 2024 года. (…) Дебютировал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в августе 2019 года. Федоров в качестве судьи провел первый матч в РПЛ в марте 2023 года. С 2022-го он имеет лицензию ФИФА для работы с системой VAR (Video Assistant Referee — система видеопомощи арбитрам в футболе, использующая технологию видеоповторов — прим. ред.), — рассказали там.

Всего в число судей, которые будут работать на международных матчах, вошли 42 российских арбитра.

«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
