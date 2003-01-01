Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA

В Федерации футбола республики рассказали, кто из экспертов вошел в список судей на международных матчах в 2026 году.

Два представителя Карелии — ассистент судьи Рустам Мухтаров и видеоарбитр Артур Федоров — вошли в список судей FIFA (фр. Fédération internationale de football association — прим. ред.) на 2026 год, сообщили в Федерации футбола республики со ссылкой на судейский комитет FIFA.

— Мухтаров — ассистент судьи ФИФА с 2024 года. (…) Дебютировал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в августе 2019 года. Федоров в качестве судьи провел первый матч в РПЛ в марте 2023 года. С 2022-го он имеет лицензию ФИФА для работы с системой VAR (Video Assistant Referee — система видеопомощи арбитрам в футболе, использующая технологию видеоповторов — прим. ред.), — рассказали там.

Всего в число судей, которые будут работать на международных матчах, вошли 42 российских арбитра.