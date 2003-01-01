Два авто разлетелись в стороны при столкновении на трассе «Кола» в Карелии

В Лоухском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Сегодня, 4 января, в 13:37 на 1004 км трассы «Кола» в Лоухском районе произошло попутное столкновение легковых автомобилей Great Wall Tank 500 и Lada Х-ray. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ДТП прибыли пожарные и отключили аккумуляторы транспортных средств. По оценкам специалистов, разлива топлива обнаружено не было.

В результате аварии никто не пострадал.

