Два автобуса будут курсировать для подвоза детей из трех поселков в школу в Салми

После упорных поисков водитель был найден.

Для подвоза детей из д. Ряймяля, д. Кирккоёки, д. Мийнала в школу п. Салми будут курсировать два автобуса, сообщили в паблике Питкярантского округа.

Как пояснили в источнике, некоторое время было проблематично осуществлять перевозки детей в связи с отсутствием второго водителя, найти которого было сложно из-за требований, предъявляемых к управлению автобусами, осуществляющими подвоз детей, но ситуация исправилась. После упорных поисков второй водитель трудоустроен.

Автобусы начнут ездить с 5 ноября, когда у ребят закончатся каникулы, рассказали в сообществе.

Напомним, ранее в карельском Минтрансе объяснили, с чем связана отмена рейсов по маршруту Петрозаводск — Каскесручей.