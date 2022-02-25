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Два автолюбителя устроили аварию на полупустой улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:41, 27 Февраля 2022
фото: Скриншот из видео

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Машины не поделили перекресток улиц Шотмана и Краснофлотская.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей вечером 26 февраля в 19.29 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская. Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Столкновение произошло прямо посреди перекрестка — один участник аварии двигался по улице Шотмана в сторону Шуйского шоссе, другой ехал по Красноармейской в сторону Старовокзальной площади.

От серьезного удара автомобили получили механические повреждения, один из них задымился. Водители, судя по всему, не пострадали — они вместе отогнали одну из машин с перекрестка.

Ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, где автомобиль попал под поезд.

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