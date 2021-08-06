Два автомобиля чудом разминулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Кадр из видео / Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

На Кукковке нарушение водителем правил едва не закончилось серьезной аварией.

На Кукковке на пересечении улиц Ровио и Парфенова едва не произошла авария — два автомобиля чудом разминулись друг с другом на перекрестке. Судя по всему, водитель микроавтобуса не успевал завершить маневр на разрешающий сигнал светофора.

Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» выложил один из читателей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Вопрос к знатокам.Сколько надо стоять на свой зелёный свет светофора, чтобы безопасно его проехать?» — задает риторический вопрос автор поста.

Ранее лихач пронесся в Петрозаводске по пешеходной зоне, где гуляли дети.