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Два автомобиля и автобус встретились на кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:57, 20 Марта 2022

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Пассажирский автобус качнуло от удара легкового автомобиля на Древлянском кольце.

В минувшую субботу, 19 марта, в 16.31 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе, на Древлянском кольце, произошло столкновение двух легковых автомобилей и маршрутного автобуса, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, первое столкновение произошло, когда один из участников ДТП, двигаясь по кольцу в левой полосе движения, пытался съехать на Лососинское шоссе. В это же время второй автомобилист двигался в крайней полосе в прямом направлении.
От столкновения один легковой автомобиль вылетел с кольца, ушел в занос и въехал в автобус, который въезжал на кольцо.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании «Ситилинк» и «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП.

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