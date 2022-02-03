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Два автомобиля и трактор столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:20, 04 Февраля 2022
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии, кадр с видео

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Авария произошла накануне на Первомайском проспекте.

Авария с участием двух автомобилей и трактора произошла накануне около 15 часов на Первомайском проспекте у дома № 72 перед пересечением с улицей Новосулажгорская.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту со стороны центра: легковые автомобили — в левой полосе движения, трактор — в правой. Судя по видео, легковой автомобиль наехал сзади на стоящую впереди машину и двигавшийся в правой полосе трактор.

В результате происшествия движение по Первомайскому проспекту в сторону выезда из города оказалось заблокировано.

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

 

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