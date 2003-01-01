РЕКЛАМА
Новости

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске
21 декабря, 23:32 Дорожная хроника
После удара одна из машин начала сильно дымиться.

фото: © Камеры наблюдения города Петрозаводска

Сегодня, 21 декабря, в 16:23 на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева в Петрозаводске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

При ударе от обеих машин разлетелись искры, а после этого одна из них начала дымиться.

На записи видно, что передние бамперы транспортных средств получили значительные повреждения. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Ранее мы писали, что на пересечении улиц Володарского и Маршала Мерецкова в Петрозаводске автомобиль сбил женщину, которая несла на руках грудного ребёнка. В результате удара младенец практически сразу же упал на землю, а женщина отлетела в сторону от него ещё на несколько метров. На помощь к семье мгновенно сбежались прохожие. О состоянии пострадавших ничего не известно.

Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

