Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

После удара одна из машин начала сильно дымиться.

Сегодня, 21 декабря, в 16:23 на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева в Петрозаводске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

При ударе от обеих машин разлетелись искры, а после этого одна из них начала дымиться.

На записи видно, что передние бамперы транспортных средств получили значительные повреждения. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Ранее мы писали, что на пересечении улиц Володарского и Маршала Мерецкова в Петрозаводске автомобиль сбил женщину, которая несла на руках грудного ребёнка. В результате удара младенец практически сразу же упал на землю, а женщина отлетела в сторону от него ещё на несколько метров. На помощь к семье мгновенно сбежались прохожие. О состоянии пострадавших ничего не известно.